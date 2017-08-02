Başkan Karabacak, sahildeki çalışmaları inceledi

Darıca sahilde bulunan kum deposundan Aslan Çimento Fabrikası’nın alt kısımları arasında başlatılan 4. etap düzenleme çalışmaları devam ediyor. Darıca Belediyesi Başkanı Şükrü Karabacak da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Karabacak, “Asfalt serim ve taş tahkimat işlerinin ardından çocuk oyun parklarının da tamamlandığı projemizde üst yapı düzenleme çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Proje çerçevesinde ana yollardaki düzenlemelerin yanı sıra yan bağlantı yolları da iyileştirilerek vatandaşlarımızın bu alanlara rahatlıkla ulaşmasına imkan sağlayacağız. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız artık sahilde sıcak piknik yapma imkanına kavuşacaklar. Göreve geldiğimiz günden bugüne sahillerimizde yaklaşık 400 dönümlük alanı halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öte yandan sahilde devam eden çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar sıcak piknik yapma imkanına kavuşacaklar.