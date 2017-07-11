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Başkan Kamil Saraçoğlu: 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kütahya’da başladı.

11 Temmuz 2017 Salı 21:32
Başkan Kamil Saraçoğlu: 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu etkinlikler kapsamında Kütahya Hava Şehitliği ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin 1. yılı sebebiyle düzenlenen ve bir hafta sürecek olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kütahya Hava Şehitliği ziyareti ile başladı.

Genciyle yaşlısıyla, 7’den 70’e çok sayıda vatandaş şehitleri anmak üzere Kütahya il protokolü ile Hava Şehitliği’nde bir araya geldi. Her kabrin başında bir genç Yasin-i Şerif okudu.

Kabir ziyaretlerinin sonrasında İl Müftülüğü görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vatanın birliği ve dirliği için dua edildi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, kamp için Kütahya’da bulunan İstanbul Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezarların başında Kur’an-ı Kerim okudu.

Hava Şehitliği’ndeki ziyaretin ardından İl protokolü şehitler için düzenlenen mevlid programına geçti.

Ulu Cami’de düzenlenen mevlitte Kur’an-ı Kerim okunarak, tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Şehitlerin kabirlerinin tek tek ziyaret edilip gül bırakıldığı ziyarete Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Vural Kavuncu, İshak Gazel ile Ahmet Tan, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.(EFE)

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:32
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  3. Tat
  4. Kütahya
  5. Dumlupınar
  6. Mustafa Bilici
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