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Başkan Kalın’dan asker adaylarına anlamlı hediye

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, ilçede askere gidecek olan gençlerle bir araya gelerek, Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:33
Başkan Kalın’dan asker adaylarına anlamlı hediye

İlçeden vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan mehmetçiklerle kahvaltıda buluşan Başkan Kalın, gençlerle yakından ilgilenerek, Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Peygamber ocağına gidecek olan gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kalın, “Bugün yurdumuzun her köşesinde rahat rahat uyuyabiliyorsak, oturabiliyorsak askerlerimiz ve güvenlik güçlerimiz sayesindedir.Seyyid Battal Gazi’nin torunlarına, Allah için sefere çıkan Mehmetçiklerimize, hayırlı teskereler diliyorum” dedi.

Türk Bayrağına yakışır bir şekilde vatani görevlerini yerine getireceklerini ifade eden gençler, ise Başkan Kalın’ın kendilerini unutmamasından ve anlamlı hediyesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:33
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