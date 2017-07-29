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Başkan Kalın, hacı adayların uğurlama duasına katıldı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Hac vazifesini yerine getirecek olan hacı adaylarının duasına katıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:38
Başkan Kalın, hacı adayların uğurlama duasına katıldı

Başkan Kalın Karaören’de Cuma namazı sonrası düzenlenen hacı adaylarını uğurlama programına katıldı. Hac vazifesini yerine getirecek olan hacı adayları dualarla uğurlanırken duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları ile helalleşen Başkan Kalın, adaylara hayırlı yolculuklar dilerken, "Allah niyetinizi ve ibadetinizi kabul etsin. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Allah tüm Müslümanlara bu yolculuğu nasip etsin. Bu kutsal yolculuktan sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dönmenizi, sevdiklerinize kavuşmanızı ve yapacağınız Hac ibadetinin şimdiden makbul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:38
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