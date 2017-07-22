Başkan Kalın, asker mevlidine katıldı

Vatandaşları özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Kalın, son olarak Seyitgazi ve Kırka’da asker mevlidine katıldı.

Kırka’da Ferhat Alantaş, Seyitgazi’de ise Bora Şen’in asker mevlidine katılan Başkan Kalın, kısa konuşmasında, “Askerlik peygamber ocağı, olgunluğun ve sabrın adresidir. Peygamber ocağına vatanı görevini yapmak için gidecek olan sizlere şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. Rabbım askerlik görevini icra edecek sizlerin, bütün evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.