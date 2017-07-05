Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan İncirli sakinleriyle kahvaltıda biraraya geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İncirli mahallesi sakinleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelip vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:21
Başkan İncirli sakinleriyle kahvaltıda biraraya geldi

Kahvaltının ardından Çelik, İncirli muhtarı ve vatandaşlarla birlikte, uzun yıllar okul olarak kullanılan, ancak son dönemde atıl durumda bulunan okul binasını ziyaret etti. Okul binasının yeniden faaliyete geçmesi talebinde bulunan vatandaşlara, en kısa zamanda binanın okul olarak faaliyete geçeceğini aksi durumunda ise farklı şekillerde değerlendirilerek mahalle halkının hizmetine sunulacağını müjdesini veren Çelik, daha sonra futbol sahası ve piknik alanı olarak kullanılan Sarıkız Mevkiini ziyaret etti.Belediye Başkanı Süleyman Çelik, futbol sahasının Belediye teknik ekibi tarafından projelendirilerek, hem spor alanı hem de hıdrellez şenlikleri gibi sosyal ve kültürel projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak şekilde düzenleneceğini belirtti. Çelik, Çınar çeşmesinin bulunduğu Sarıkız piknik alanının da çevre düzenlemesi yapılarak, İncirli Mahallesine turizm anlamında değer katacağını ifade etti.

İncirli Mahallesi sakinlerinin büyük çoğunluğunun büyükbaş hayvan taleplerini alan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ile görüşme gerçekleştirileceğini söyleyerek, ilçenin kalkınması için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:21
  1. Bursa
  2. Yenişehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...