Başkan Hasan Can Ümraniyespor Yönetimi, Teknik Heyet ve Futbolcularla Bir Araya Geldi

Tantavi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen yemeğe, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Hüseyin Erdoğdu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemali Ergül, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları Nuretrin Yekeler, Muharrem Balık veSamet Can, Ümraniyespor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, maddi manevi taleplerimizi geri çevirmeyen ve bugün de Ümraniyespor olarak PTT 1. Lig’de olmamıza vesile olan Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can Bey’e canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Recep Yoğurtçu, Ümraniyesporlu oyunculardan gelecek sezon adına hem şampiyonluk hem de Süper Lige çıkma adına başarı sözü aldı.

Daha sonra konuşan AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu; “yaptığı çalışmalarla Ümraniye’yi her alanda olduğu gibi sporda da başarı elde etmesini sağlayan ve 2004’teki kötü imajını akıllardan silen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkür ediyorum” dedi. Mahmut Eminmollaoğlu tesisleşme noktasında büyük bir aşama kat edildiğini söyleyerek Ümraniye Belediyesi’nin Ümraniyespor’a standartlara uygun olarak yenilediği tesisin çok yakın zamanda hizmette olacağının da müjdesini verdi. Mahmut Eminmollaoğlu son olarak yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek konuşmalarını sonlandırdı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, programda yaptığı konuşmasında Ümraniyespor’un şu anki çalışma alanı olan Hekimbaşı Spor Tesisleri’nin çöplük olduğu günlerden bugüne gelişini anlattı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ıslahına başladığı Hekimbaşı’ndaki çöp alanını bugün, büyük başarılar gösteren Ümraniyespor’a çalışma alanı yaptıklarını anlatan Başkan Hasan Can, yeni sezon öncesi Ümraniyespor’a güveninin tam olduğunu ve Süper Lige çıkma konusunda futbolculardan başarı sözü aldığını ifade etti. Başkan Hasan Can, “Bizim sizlerden tek istediğimiz başarı, şan ve şöhrettir. Siz galibiyet aldıkça bizim göğsümüz kabaracaktır. Geçtiğimiz sezonla ilgili bilgi veren Başkan Hasan Can, “Bu sezon inşallah şeytanın ayağını kıralım. Benim temennim bu sezonu şampiyon olarak bitirmeniz ve Süper Lige çıkmanızdır” dedi. “Bu sene PTT 1. Lig’de olan takımımızı inşallah seneye de Süper Lig’de görürüz. Süper Lig’de oynayan futbolcuların sizden farklı olduğunu düşünmüyorum, inanıldığında Allah’ın izniyle başarılamayacak şey yoktur” dedi. Ümraniye Belediyesi’nin ve Ümraniyespor’un devletin hiçbir kurumuna 5 kuruş borcu olmadığını da söyleyen Başkan Hasan Can son olarak “Sizler heyecanınızı kaybetmeden buralara kadar geldiniz. Bundan sonra da başarınızın devamını getireceksiniz. İnşallah kimsenin başının ağrımadığı güzel bir sezon geçiririz. Allah kazasız belasız hepimizi muvaffak etsin, hepinize başarılar diliyorum” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Programın sonunda Ümraniyeli futbolcular, Başkan Hasan Can’a çiçek takdiminde bulundu.