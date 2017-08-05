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Başkan Hasan Can Şeyh Edebali Türbesini Ziyaret Etti

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Bilecik'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Hasan Can, Şeyh Edebali Türbesini de ziyaret etti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:01
Başkan Hasan Can Şeyh Edebali Türbesini Ziyaret Etti

Bilecik'teki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, burada Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Osmanlı Padişahlarının hayatlarının anlatıldığı alanda türbe sorumlusu Engin Beyce, Başkan Hasan Can ve ziyaretçilere türbeyi anlattı. Türbe ziyareti sonrası bir açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Bilecik'te bulunmaktan büyük onur ve gurur duydum. Bizleri Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş Bey karşıladılar. Kendileriyle sohbet ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretlerde Hasan Can'a Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş eşlik etti.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:01
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