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Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Düzenlediği ziyaretler ve çeşitli programlar kapsamında esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, vatandaşın istek ve beklentilerini dinliyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:34
Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Düğün, cenaze ve çeşitli etkinlikler vasıtasıyla sık sık Ümraniyelilerle iç içe olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, esnaf ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Belediye Başkanlık Makamında düzenlenen serbest ziyaret günlerinin yanı sıra, Ümraniye’nin çeşitli noktalarında esnaf ve camii cemaatiyle bir araya geliyor. Bu kapsamda Başkan Hasan Can, İstiklâl Mahallesi’ndeki esnaflarla bir araya gelerek belediyenin yapmış olduğu hizmetleri ve çalışmaları anlattı.

Ziyarette AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmolloğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan,  AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları Muharrem Balık, Abdullah Koyak, İstiklâl Mahalle Muhtarı Servet Şimşek, Çakmak Mahalle Muhtarı Ayhan Köle ve İstiklâl Mahallesi bölge esnafı da bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:34
  1. Ümraniye Belediyesi
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