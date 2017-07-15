Başkan Halil Başer: Vatan bütünlüğümüzü bozmak isteyen namertlere aman vermeyeceğiz

Programa Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda okunan şiirler ve Ömer Halisdemir’i anlatan sunum duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Programı izleyen vatandaşlarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı zorlukların ve hizmetlerinin anlatıldığı bölümü ayakta alkışladı.

Başkan Başer, ’’Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız bizleri nöbete davet etti. Biz her daim hazır şekilde nöbetteyiz. Çavdarhisar, Anadolu ve bir çok uygarlığın izini taşımaktadır. Çavdarhisar halkı vatanına, ülke bütünlüğüne bağlıdır. Bu akşam tüm vatandaşlarımızla yeniden toplanacağız. Onurla, gururla nöbetimizi tutup şehitlerimiz için yürüyüp, yine dualar edeceğiz. Vatan bütünlüğümüzü bozmak isteyen namertlere aman vermeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)