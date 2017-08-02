Başkan Gökçek’ten valilik kararına ilişkin açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Valiliği’nce“Ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bu gibi toplu etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasının” kanun dışı eylemlerle ilgili olduğuna dikkat çekerek, Başkentlileri Büyük Ankara Festivali’ne davet etti.

Yasağın kanun dışı eylemlerle ilgili olduğuna dikkat çeken Gökçek, bu kapsamda Sözcü Gazetesi’nin Ankara Festivali’nin iptal edildiğini ima eden bir yayın yaptığını hatırlattı. Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden “Oysa yasak kanun dışı eylemlerle ilgili 7. Büyük Ankara Festivali izinli bir festivaldir ve polis görev yapmaktadır. Büyük Ankara Festivali’nin yasaklanması kesinlikle söz konusu değildir herkesi bekliyoruz” tweetlerini paylaştı.

Başkan Gökçek, Valilik açıklamasını da yayınlayarak, takipçileri şu tweetleri attı:

- “Hemen Sözcü Gazetesi, Ankara Festivali’nin iptal edildiğini ima eden bir yayın yaptı.”

- “Oysa yasak kanun dışı eylemlerle ilgili 7. Büyük Ankara Festivali izinli bir festivaldir ve polis güvenlik görevi yapmaktadır.”

- “Büyük Ankara Festivali’nin yasaklanması kesinlikle söz konusu değildir herkesi bekliyoruz.”