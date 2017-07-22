Başkan Fikret Orman Larin’i bedava istiyor

Beşiktaş, ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City’nin Kanadalı golcüsü Cyle Larin’i hedefleri arasına almıştı.



Bedelsiz istiyor



Takımın tecrübeli ön liberosu Atiba Hutchinson’un öneri sonrasında 22 yaşındaki futbolcuya kancayı takan Başkan Fikret Orman, bu transferle bizzat ilgilenme kararı aldı. Genç golcü için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesi beklenen Orman’ın, sözleşmesi 31 Aralık 2017’de bitecek oyuncuyu bedelsiz olarak Beşiktaş’a kazandırmak istediği belirtildi. Orman’ın, futbolcunun menaceriyle anlaşma sağladığı, Kanadalı golcünün de kulübünden gidiş izni istediği öğrenildi.