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Başkan Ertürk 350 çiftçinin nikahını kıydı

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 2017'de 350 çiftin nikahlarını kıyarak bir rekora imza attı.

24 Ekim 2017 Salı 17:21
Başkan Ertürk 350 çiftçinin nikahını kıydı

Ertürk ayrıca, aynı yıl içerisinde bine yakın düğün, nikah ve kına davetine de katılarak aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 
Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2017'nin geride kalan 10 ayında 350 çift dünyaevine girdi. Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla çiftler dünyaevine adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan anımsatması

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok çocuk" tavsiyesini çiftlere anımsatan Ertürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi.

Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı

Başkan Ertürk ayrıca 2017'nin geride kalan 10 ayında düğün, sünnet, kına ve nikah davetlerinde de vatandaşları yalnız bırakmadı. Ertürk, bine yakın davete katılarak bu mutlu günlerinde ailelerin sevinçlerine ortak oldu. Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana vatandaşları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmadığını belirterek, "Belediye başkanı olarak cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak gibi bir misyon edindim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:21
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