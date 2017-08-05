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Başkan Epcim şehir genelindeki çalışmaları inceledi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
Başkan Epcim şehir genelindeki çalışmaları inceledi

Hakkari Belediye Başkanlığı, 2017 Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj hattı, dere ıslahı, profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama, prestij cadde uygulaması, park ve çevre düzenleme projeleri ile Hakkari’ye önemli altyapı ve üstyapı hizmetlerini kazandırmak şehir genelinde başlattığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çalışmaları sık sık periyodik olarak yerinde inceleyen ve denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bulak ve Berçelan mahallesi üzerinde bulunan derelerin ıslahı için başlatılan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyip teknik personellerden bilgi aldı. Dere ıslah çalışmalarını inceleyen Başkan Epcim, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dağgöl Mahallesi çevreyolu üzerinde başlatılan profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. Buradaki çevre esnafı ve mahalle sakinleri incelemelerde bulunan Başkan Epcim’e hizmetlerden ötürü teşekkürlerini sunup bir süre sohbet etti.

Asfalt çalışmalarının ardından incelemelerini sürdüren Belediye Başkan Vekili Epcim, mevcut içme suyu kaynaklarına yenilerini kazandırmak üzere başlatılan sondaj çalışmalarının Karşıyaka Mahallesi Katramas Semtindeki sondaj kuyusu çalışmalarını inceledi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
  1. Karşıyaka
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