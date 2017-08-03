Başkan Epcim, çalışmaları inceledi

Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bulak ve Berçelan mahallelerinden geçen derelerin ıslahı için başlatılan inşaat çalışmalarını denetleyerek, teknik personellerden bilgi aldı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dağgöl Mahallesi çevreyolu üzerinde yürütülen bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmalarını da inceleyen Epcim’e mahalle halkı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Cüneyt Epcim, mevcut içme suyu kaynaklarına yenilerini kazandırmak üzere Karşıyaka Mahallesi Katramas semtindeki sondaj kuyusunda yürütülen çalışmalarını inceledi.