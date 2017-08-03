Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Epcim, çalışmaları inceledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmaları inceledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:26
Başkan Epcim, çalışmaları inceledi

Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bulak ve Berçelan mahallelerinden geçen derelerin ıslahı için başlatılan inşaat çalışmalarını denetleyerek, teknik personellerden bilgi aldı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dağgöl Mahallesi çevreyolu üzerinde yürütülen bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmalarını da inceleyen Epcim’e mahalle halkı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Cüneyt Epcim, mevcut içme suyu kaynaklarına yenilerini kazandırmak üzere Karşıyaka Mahallesi Katramas semtindeki sondaj kuyusunda yürütülen çalışmalarını inceledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:26
  1. Karşıyaka
  2. Hakkari
  3. Çal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
    1. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    2. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    3. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    4. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    5. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    6. Fatih Terim’in görevden alınması..
    7. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    8. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    9. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    10. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    11. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    12. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    13. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    14. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    15. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    18. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    19. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    20. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’