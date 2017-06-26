Başkan Edebali bayramda kahramanları unutmadı

Bursa’nın Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ilk olarak Fırat Kalkanı Operasyonu’nda El Bab gazisi Serdar Çetin’i ve ailesini Vakıf Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı. Gazi Serdar Çetin’nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Edebali, Yıldırım Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Daha sonra 1994 yılında şehit olan Yılmaz Halis’in ailesini ziyaret eden Başkan Edebali, Halis ailesinin şehitlerinden kendilerine emanetleri olduğuna vurgu yaparak, “Yıldırım Belediyesi olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük Yıldırım ailesinin en fedakar mensupları olan kahramanlarımızın ve onların emanetlerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Borcumuzu ödeyemeyiz"

Şehitlerin yakınları ile gazilerin bu vatanın kendilerine emaneti olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarımıza çok şey borçluyuz. Onlar bizler için canlarını verirken geride bıraktıkları yakınlarını da kendi ailemizden farklı görmüyoruz. Yıldırım Belediyesi’nde bürokratik işlemleri olan şehit yakınları ve gazilere öncelik tanınıyor. Bizler sadece kendi insanlarımız için değil, Kore’den Bosna’ya, Afganistan’dan Somali’ye dünyanın her yerinde zalimlere karşı mazlumların umudu olan, bu kutsal vazife uğuruna gözünü kırpmadan can vermeyi şeref bilen, onur sayan aziz bir milletin, bir ümmetin mensuplarıyız. Bu kutsal dava uğuruna hakka yürüyen şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin dertleriyle dertlenmek, mutluluklarını paylaşmak bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.

"Kahramanlar her oyunu bozuyor"

Büyük Türkiye hedefi yolunda ülkede yaşanan huzur ortamının, ülkenin güçlenmesini istemeyen bazı mihraklar tarafından bozulmaya çalışıldığını hatırlatan Başkan Edebali, "Hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz ve vatanına sahip çıkan vatandaşlarımız var gücüyle buna engel olmaya çalışıyor. Türkiye üzerine kurulan oyunlar, hazırlanan tezgahlar dün olduğu gibi bu gün de yarında kendilerini tankların önlerine siper eden, vatan sınırında nöbet tutan kahramanlar tarafından bozulmaya devam edilecek. Biz bir oldukça birlik oldukça hainlerin her türlü hain planları boşa çıkmaya başarısız olmaya mahkumdur. Vatan için kendilerini gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi kendi ailemizin birer ferdi olarak görüyoruz. Onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi.