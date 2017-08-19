Başkan Duymuş, Yaz Kur’an Kursu kapanış programına katıldı

Düzenlenen programda açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Beldemiz Köprülü Mehmet Paşa Cami Kuran Kur’su’nun ve beldemiz 4-6 yaş arası Kur’an kursunun düzenlemiş olduğu yaz dönemi sonu programına katıldık. Gençlerimizin eğitimine emek ve desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Duymuş, kursa giden tüm öğrencilere hediye takdim etti.