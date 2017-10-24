Başkan Duruay, Hemşehri Dernekleri üyeleriyle yatırımları gezdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı'ndaki Hemşehri Dernekleri üyeleriyle birlikte Gölbaşı Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımları yerinde inceledi.



Belediye hizmetlerinin yerinde görülmesi ve bilgilendirme yapılması adına düzenlenen proje gezi turunda, Başkan Duruay ve beraberindekiler, Eymir Mahallesi Sosyal Tesisleri, Şehir Parkı, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri, Seğmenler Pazar Yeri, Mevlana Spor Merkezi ile Ülkü Ulusoy Poliklinikleri inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.



Başkan Duruay, Hemşehri Dernek üyeleriyle beraber ilçede yapımı hızla devam eden projeleri yerinde incelediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Gölbaşılı hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürekli takip ediyoruz. Biz insanımızı önemsiyoruz ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına projelerimizi yapıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda ilçemize birbirinden güzel tesisler kazandıracağız. 2017 yılının sonunda projelerimiz tamamlandığında Ankara'nın yıldızı olan Gölbaşımız daha da parlayacak."