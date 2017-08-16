Başkan Duruay, asfalt çalışmalarını inceledi

YENİ AKİT / ANKARA - Gölbaşı Belediyesi tarafından mahallelerde yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmaları Bahçelievler ve Seğmenler Mahallesi’nde aralıksız devam ediyor.

“TÜM YOLLARIN KONFORLU OLMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”



Sıcak asfalt çalışmalarını inceyelerek ekiplerden bilgi alan Başkan Duruay, sokak sakinleriyle de sohbet etti.

Başkan Duruay, ilçe genelinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini aktararak, “İlçemizin tüm yollarını konforlu yapmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca zamanla eskiyen yolların bakım ve onarımı da yapıyoruz. Sıcak asfalt yapılan yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.