Başkan Doğan’a Ağrı’da coşkulu karşılama

Bu sene Başkan Doğan’ın isteği ile Ağrı’da yapılan pişmaniye festivali için İzmit Belediye Başkanı, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve bir heyet ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan sabah 09.00 uçağı ile Ağrı’ya gitti. Başkan Doğan ve beraberindekiler, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda büyük ilgiyle karşılandılar.

Havalimanında başta Diyadin Belediye Başkan vekili Salih Yaşar, Eleşkirt Belediye Başkanı Selahattin Sarı, AK Parti İl Başkan Vekili Sıddık Aldemir, merkez ilçe başkanı Latif Birgül, TÜGVA Ağrı İl Başkan Yardımcısı Mehmet Salık, Ağrılı İzmit Belediye meclis üyesi Ersin Alpaslanve kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Başkan Doğan ve beraberindekileri daha sonra 45 gün içinde bitecek olan İzmit-Diyadin Dostluk Parkı’nın temel atma törenine geçtiler. Temel atma töreninde Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yer aldı. İzmit Belediye Başkanı Doğan’a burada da bölge halkı büyük sevgi gösterisinde bulundu. Doğan, vatandaşların tek tek ellerini sıkıp, “Bütün çabamız sizleri mutlu edecek, yüzünüzü güldürecek hizmetleri yapmak içindir. Sizin sevginiz ve güveninizle devletimiz buralara daha çok hizmetler yapacak” dedi.Vatandaşlar da Başkanı Doğan’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.

İzmit Belediye Başkanı ve beraberindekiler daha sonra pişmaniye festival etkinlikleriyle açılışlarına geçtiler.