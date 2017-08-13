Başkan değil haydut! Karakol basıp 'satılmış köpekler' dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi adaletini kendi sağlamaya kalktı, adamlarıyla Gürpınar Polis Merkezi'ni bastı. CHP'li başkan ve adamları polislerin üzerine yürüyüp saldırdı.Akşam gazetesinin haberine göre:

VARAN 1: AHLAKSIZ KAMPANYA!

Başkan İmamoğlu'nun bu skandalına neden olan olay ise şöyle geliyti: 8 Haziran'da Gürpınar Stadyumu'ndaki sosyal tesisin işletmecisi Emin Cesaret'i çıkarmak isteyen İmamoğlu, bunu kendi desteğiyle kurulan 'Evimiz Beylikdüzü Vakfı' üyeleriyle yapmak istedi. Vakıf üyeleri, "Bu tesislerde gençler kötü alışkanlıklara alıştırılıyor. Burada bonzai satılıyor" diye kara kampanya başlatıp imza standı açtı. Standın tesislerin önünde açılmasına tepki gösteren işletmecilerle vakıf üyeleri arasında tartışma çıktı, olaya Gürpınar Polis Merkezi ekipleri müdahale etti.

Polisi düelloya davet etti

Tartışmanın ardından hem vakıf üyeleri hem de işletmeciler karakola götürüldü, ifadenin ardından serbest kaldı. Vakfın üyeleri karakolda ifade verirken Başkan İmamoğlu, Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Murat Ongun, Meclis üyeleri Erkan Erdoğan, Durmuş Şahin ile zabıta müdürü Atilla Uysal, zabıtalar ve korumalarıyla birlikte içeri daldı. İşletmecilerin serbest kalmasına kızan İmamoğlu bağırmaya başladı. Polislerden birinin "Burası karakol" demesine rağmen durmayan İmamoğlu, "Dışarı gelsene" diyerek bir de polislere meydan okuyup üzerlerine yürüdü. Bu kez devreye İmamoğlu'nun adamları girdi.

'Satılmış köpekler!'

Başkan Yardımcısı Demirtaş, ilçe yöneticileri, zabıta müdürü, İmamoğlu'nun korumalarıyla polisler arasında dakikalarca süren arbede yaşandı. O sırada İmamoğlu adamları tarafından sakinleşmesi için başka bir odaya alındı. Polislere hakaretler yağdırıp tehdit eden CHP'lilerden biri polisler için "Satılmış köpek. Ne b.k olduğunu biliyorum" diye hakaret ettiği duyuluyor. Polislere saldıran CHP'liler daha sonra araya giren bazı yöneticiler tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. İmamoğlu'nun adamları dışarı çıkarken ağızlarında sigara olması da dikkatlerden kaçmadı.