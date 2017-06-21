İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan çileden çıktı! Trabzonspor'dan Galatasaray'a: Aradan çekilin!

Her konuda anlaşma sağlanan Milan’ın 30 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusuna G.Saray’ın yıllık 3.5 milyon euro teklif etmesi Trabzon’u çileden çıkardı. Başkan Usta, Dursun Özbek’i arayarak, “Çekilin” diyecek.

21 Haziran 2017 Çarşamba 20:14
Başkan çileden çıktı! Trabzonspor'dan Galatasaray'a: Aradan çekilin!

Trabzonspor'un menajerler vasıtasıyla ön anlaşma sağladığı Milan'ın 30 yaşındaki Slovak orta sahası Juraj Kucka için Galatasaray'ın devreye girmesi, yöneticileri çileden çıkardı. Başkan Muharrem Usta'nın bu konuyu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile konuşacağı ve transferle ilgili aceleci davranma kararı aldığı öğrenildi. Kucka'yı kiralamak için Milano'ya gidecek olan Usta, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde bir sorunla karşılaşmadı. 

BAŞKASI SEYİRCİ OLUR!

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral ise Galatasaray'ın Kucka'ya talip olmasıyla ilgili sert konuştu. Saral, sosyal medya hesabından, "Trabzon'un ve Trabzonspor'un asaleti, geçmişi, sözü, eylemi ve duruşu tartışılmaz ortadadır. Bizim talip olduğumuza başkası sadece seyirci olur" ifadelerini kullandı. 

(Sabah)   

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 20:14
  1. Trabzonspor
  2. Galatasaray
  3. Kucka
  4. Gökhan Saral
  5. Muharrem Usta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!