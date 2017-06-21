Başkan çileden çıktı! Trabzonspor'dan Galatasaray'a: Aradan çekilin!

Trabzonspor'un menajerler vasıtasıyla ön anlaşma sağladığı Milan'ın 30 yaşındaki Slovak orta sahası Juraj Kucka için Galatasaray'ın devreye girmesi, yöneticileri çileden çıkardı. Başkan Muharrem Usta'nın bu konuyu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile konuşacağı ve transferle ilgili aceleci davranma kararı aldığı öğrenildi. Kucka'yı kiralamak için Milano'ya gidecek olan Usta, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde bir sorunla karşılaşmadı.

BAŞKASI SEYİRCİ OLUR!

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral ise Galatasaray'ın Kucka'ya talip olmasıyla ilgili sert konuştu. Saral, sosyal medya hesabından, "Trabzon'un ve Trabzonspor'un asaleti, geçmişi, sözü, eylemi ve duruşu tartışılmaz ortadadır. Bizim talip olduğumuza başkası sadece seyirci olur" ifadelerini kullandı.

(Sabah)