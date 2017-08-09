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Başkan Çerçi tekstilcilerle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, tekstilcilerin sorunlarını dinledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
Başkan Çerçi tekstilcilerle buluştu

Esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Tekstilciler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Tekstilciler Sitesi’nde düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, Birim Müdürleri ve site esnafı katıldı. Yunusemre Belediyesi’nin her zaman toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına kulak verdiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıkları talimat ile üreten ve istihdam sağlayan tüm esnafların yanında olduklarını belirtti.

Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Biz makyaj belediyeciliği yapmıyoruz. Amacımız her zaman bu şehrin geleceğini inşa etmektir. Başlattığımız toplu konut projeleri ile önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 40 bin vatandaşımızın konut ihtiyacını çözmüş olacağız. Aynı zamanda esnaf ve sanayicimizin sorunlarını da biliyoruz. Sanayicimizin ay sonunda ne zorluklar çektiğini biliyoruz. Personel giderleri, ham madde temini, sigorta primleri derken esnafımızın pek çok sorunu var. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat ile ülkemize istihdam sağlayan sanayicimizin gelecek yıllarını da planlıyoruz. Bir Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurmayı hedefliyoruz. Çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor. Sanayi bölgelerinin sorunlarını çözeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından site esnafını dinleyen Belediye Başkanı Çerçi, esnafın çevre düzenlemesi isteğine kayıtsız kalmadı. Belirlenen program dahilinde bölgede çevre düzenlemesinin yapılacağını aktaran Başkan Çerçi, beraberindekiler ile birlikte Tekstilciler Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
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