Başkan Çerçi: "Milletimize güveniyoruz"

Eşi Dr. Melek Çerçi ile beraber oyunu kullanan Başkan Çerçi, milletin öngörüsüne saygılarının sonsuz olduğunu kaydetti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sonuç milletimiz için hayırlı olacak. En güzeli, en iyisi hangisi ise inşallah o olacak. Milletimizin öngörüsüne saygımız sonsuzdur. Halkımızın tamamı ne diyorsa o doğrudur. Türkiyemiz için her şey güzel olacak. Ama Türkiyeyi sevmeyen bazı yabancı güçler için hüsran olacak diye düşünüyorum. Halkımız en güzel cevabı her zaman vermiştir. Milletimize sonuna kadar güveniyoruz. Onlar da bizi mahcup etmediler. Her zaman milletimiz için canla başla çalışıyoruz. Hizmetlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Aşkla, şevkle çalışacağız. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun.” 23 Nisan İlkokulu’nda oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çerçi, vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.