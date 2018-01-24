Başkan Çelik’ten Pazarcılara müjdeli ziyaret

Başkan Çelik ziyaret esnasında tüm pazarcı esnafını yakından ilgilendiren bir projenin de sunumunu yaparak Manisalı pazarcılara yeni Pazar yerinin müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde 16. Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlığa seçilen Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette MESOB Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal da hazır bulundu. Başkan Çelik, Şener’e Manisa’ da Şehzadelik yapmış olan Padişahların figürlerinin bulunduğu, Saruhanbey Türbesinin minyatürünü hediye etti. Ziyarette Şehzadeler Belediyesi tarafından, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kullandığı 8 bin 460 metrekarelik arsa üzerinde 3 katlı 21 bin 400 metrekarelik alanda kurulması planlanan kapalı modern pazar yerinin sunumu yapıldı.

“PAZARCI ESNAFIMIZIN ŞARTLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ”

Yeni yapılması planlanan Pazar yerinin tamamlanmasının ardından pazarcı esnafının şartlarının büyük ölçüde iyileşeceğinin altını çizen Başkan Çelik, "Manisa'da pazarcı esnafımızın en ciddi sorunlarından birisi kapalı modern pazar yerlerinin olmaması. Sokak aralarında kurulan pazarlarda yağmurda, rüzgârlı havalarda hem pazarcı esnafımızın büyük sıkıntılar yaşaması hem de vatandaşımızın sağlıksız koşullarda alışveriş yapmak zorunda kalması gibi durumlar vardı. Bununla ilgili de biz göreve gelir gelmez çalışmalarımıza başladık. TARİŞ'in karşısındaki hazineye ait olan alanın imar planlamalarını düzenlemelerini yaptık. Orada hem TARİŞ'in olduğu alan hem Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kullandığı alan ve karşıda yine şu an hali hazırda Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kullandığı alanın imar düzenlemelerini yaparak orada 8 bin 460 metrekarelik bir alanın pazar yeri olarak imar planını yapıp Milli Emlak ve Hazineden tahsisini talep etmiş olduk" dedi.

“MODERN BİR PAZAR YERİNİ ŞEHZADELERE KAZANDIRACAĞIZ”

Kurulacak pazar yeri ile ilgili detayları açıklayan Başkan Çelik, "Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kullandığı 8 bin 460 metrekarelik arsa üzerinde, yaklaşık 16 bin metrekare bir kapalı pazar yeri, kapalı pazar yerine ait otoparklar ve pazar yerine ait yan fonksiyonları içeren bir pazar yeri kompleksi ile 21 bin metrekarelik pazar yeri kompleksiyle ilgili projemiz hazır. Tüm pazarcı esnafımızı ve Alaybey Mahallesi pazar yerinde tezgâh açan 600 pazarcı esnafımızı kapsayacak şekilde bir pazar. Zemin katı 5 bin metrekare, birinci kat 5 bin metrekare pazar alanı, 2. kat 5 bin 700 metrekarelik pazar alanı, 3. katta ise pazarcı esnafımızın araçlarını park etmesi için otopark alanı, toplam 21 bin 400 metrekarelik alan. Cumartesi günleri pazar için hizmet verecek, diğer günlerde de civar mahallelerdeki vatandaşlarımıza otopark olarak hizmet verecek. Mahallemizdeki otopark sıkıntısına da ciddi katkı sağlayacak bir mekâna mahallelerimize kazandırmış olacağız. Bu projemiz ile birlikte yaklaşık 20 milyon TL'lik modern bir Pazar yerini Şehzadelerimize kazandırmış olacağız”dedi.

“BU PROJE ESNAFIMIZI ÇOK SEVİDİRECEK”

Yapılacak olan modern pazaryeri projesinin pazarcı esnafını çok sevindireceğinin altını çizen Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim "Ağır koşullarda hizmet veren, hizmetin kalitesini arttırmaya çalışan, rekabetin en üst düzey olduğu marketlerle rekabet eden pazarcı esnafımızın en iyi koşullarda hizmetini kapalı alanlarda vermek ister. Son zamanlarda yaşadığımız yeni pazar yerlerinin projeleri var. Şehzadeler Belediyemizin açıkladığı pazar yerlerini bekliyorduk. Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik söylediğinde çok mutlu olduk. Çünkü gerçekten de kapalı pazar yerlerine hem pazarcı esnafımızın hem de Manisalıların çok ihtiyacı var. Bu pazar yerlerinin sıkıntıları 30-40 yıldan bu yana gelen bu ağır yüklerin şimdiki yeni belediyelerimize binmesi zor oldu. Bu koşullarda kısa sürede bu projeleri hayata geçiren başta belediye başkanımıza tüm ekipteki çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çelik ziyarette kurulacak yeni kapalı pazar yerinin sunumunu gerçekleştirdi.