Başkan Çelik’ten Akit’e ziyaret

YENİ AKİT / ANKARA - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gazetemiz Ankara Temsilciliğini ziyaret ederek yeni hazırlanan Akit TV Stüdyosunu gezdi. Stüdyoyu çok beğendiğini belirten Başkan Çelik; “Hakikaten medya camiasına, televizyon dünyasına uygun ve son derece modern bir stüdyoyu görmek bizleri sevindirdi. Eminim buradan Türkiye görsel basınına uygun, çok güzel haberler çıkacak, izlenilecek güzel programlar yapılacaktır. Akit Gazetesi ve Akit Televizyonu Ankara’da yapılan atakla beraber eskiden beri olduğu gibi yine öncü olacaktır” dedi.

‘SAYIN BAŞKANIN ÇALIŞMALARINDAN ÇOK MUTLU OLUYORUZ’

Ziyaretten son derece memnun kaldıklarını belirten Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı ise, Kayseri’nin modern bir şehir olduğunu belirterek; “Bu modernizasyonda en büyük katkı şüphesiz Büyükşehir Belediyesine aittir. Sayın Başkan’ın çalışmalarını Başkent’te duyuyor ve bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. En yakın zamanda kendisini makamında da ziyaret edip yepyeni projelerini birinci ağızdan dinleyeceğiz” şeklinde konuştu.