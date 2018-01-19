Başkan Çelikbilek, Filistinli Muhammed'e doğum günü sürprizi yaptı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde 10 Aralık'ta İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında tüm dünyanın tepkisini çeken şekilde gözaltına alınıp darp edilen Muhammed El Tavil, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’i makamında ziyaret etti.

Muhammed’e ziyaretinde, kendisini ülkemize getiren Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Annesi Vecihe El Tavil ve Babası Hızır El Tavil eşlik etti.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay: “ Muhammed’i Türkiye’ye getirerek, Sn. Cumhurbaşkanımıza teslim ederek İsrailllerin yaptığı zulmü, insanlık dışı hareketi duyurmak istedik. Sn. Cumhurbaşkanımız, Muhammed’le birlikte dünyaya ders verdi. Türk halkı da Muhammed’e sahip çıktı” dedi.

Başkan Çelikbilek: “Kudüs Bir Gün Hür Olacak”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Allah halkımıza daha fazla cesaret ve yüreklilik nasip etsin. İnanıyorum ki Kudüs bir gün hür olacak. Bu biraz zaman alacak ama olacak. Dünya bile bunu anlamaya başladı. Dünya ilk defa Müslümanları bir yumruk olarak gördü. Avrupa ülkelerinin Asya ülkelerinin birlik olarak Kudüs için oy kullandıklarını gördük. ABD bu konuda çok büyük bir tokat yedi. O tokadı da Muhammed attı.” şeklinde konuştu.

Federasyon Başkanı Tuncay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından himaye edilen Muhammed’in sağlık ve eğitim durumuyla ilgili Başkan Çelikbilek’e bilgi verdi.

Muhammed’e Doğum Günü Sürprizi

Ziyarette, 17 Ocak’ta 30 yaşına giren Muhammed’e doğum günü sürprizi de yapıldı. Muhammed’le birlikte doğum günü pastasını kesen Başkan Çelikbilek kendisine hayırlı uzun bir ömür temenni etti.

Ülkemizde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammed, Başkan Çelikbilek’e ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Muhammed’in anne ve babası da başta kendilerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk halkına ve Başkan Çelikbilek’e teşekkür etti.