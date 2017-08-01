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Başkan Çelik Şehzadeler’in sporcularıyla buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Spor Salonunda ferdi amatör spor branşlarında eğitim gören sporcularla bir araya geldi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:00
Başkan Çelik Şehzadeler’in sporcularıyla buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde spor eğitimi alan, sporcuları ziyaret etti. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Spor Salonunda gerçekleşen ziyarete, Başkan çelik’ in yanı sıra Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Mehmet Kanca ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Enes Karataş katıldı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yaklaşık 600 sporcunun eğitim aldığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bu salonumuzda, Wushu, Kick Boks, Muay Thai gibi ferdi branşlarda kardeşlerimiz spor eğitimi alıyorlar. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüze ait olan salonumuzda 600 tane kardeşimiz farklı branşlarda 6 antrenörümüzden spor eğitimleri alıyorlar. Bunun yanı sıra Halk Eğitim Merkezimizin antrenörlerimiz noktasında bizlere büyük destekleri var. Alanında uzman çok güzel antrenörlerimiz var. Bu nedenle burada eğitim gören genç kardeşlerimiz son derece şanslılar. Bu salonumuzda eğitim gören gençlerimizi tebrik ediyorum. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüze ait olan bu salonda şuan milli sporcularımız var. Avrupa ve Dünya çapında düzenlenen müsabakalara katılarak Şehzadeleri, Manisa’mızı ve Türkiye’yi temsil eden sporcu kardeşlerimiz var. İnşallah bu sporcu kardeşlerimiz Dünya’nın farklı ülkelerindeki spor salonlarında elde edecekleri başarılar neticesinde, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecekler, İstiklal Marşımızı okutacaklar. Sporcu kardeşlerimizden çok daha büyük başarılar bekliyoruz. 600 sporcumuzun içerisinden nice Dünya ve Avrupa şampiyonu olabilecek olan çocuklarımız, sporcularımız var. Bizim gençlerimizin hiçbir eksiklikleri yok. Ben takip ediyor ve görüyorum, antrenmanlarda da yoğun bir çalışma ile ter döküyorsunuz. Bu nedenle de turnuvalarda da başarı kaçınılmaz hale geliyor. Tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:00
  1. Türkiye
  2. Karataş
  3. Avrupa
  4. Manisa
  5. Faruk Çelik
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