Başkan Çelik, şampiyonlarla buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın en eski esnaflarından olan, Manisa halkının Aşçı Mehmet olarak tanıdığı ve aynı zamanda Lokantacılar Odası Başkanı olan Mehmet Akgül’ün organize ettiği yemek programında, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün, çeşitli dallarda ödül almış olan şampiyon sporcuları ile bir araya geldi.

Manisalı esnaf Mehmet Akgül’e düzenlediği organizasyon nedeni ile teşekkür eden Başkan Çelik, “Böylesine güzel bir ortamda, her biri farklı derecelerde şampiyonluk elde etmiş olan sporcu kardeşlerimiz ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel birlikteliği sağlayan, Lokantacılar Odası Başkanımız Mehmet Akgül ağabeyimize ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek farklı illerde, gerekse Uluslararası arenada ilçemizin ismini duyurarak göğsümüzü kabartan tüm sporcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Düzenlenen yemeğe, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ediz Barış ve sporcular katıldı.