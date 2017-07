Başkan Çelik: Halkımız Ay yıldızlı bayrakla darbeye dur demiştir

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik milli iradeden yana olanların her zaman için rahmet ve minnetle anıldığını ancak hainler ve alçakların her zaman nefretle anılmaya devam edileceğini belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in katılımı ile Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara bin adet Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayraklar kısa sürede tükenirken, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin yıldönümünde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir açıklama yaptı. Başkan Çelik açıklamasında “Milletin ödediği vergilerle alınan silahlarla 15 Temmuz 2016 günü akşamı milletin seçtiği meşru yönetime, iradesine, demokrasisine karşı haince, alçakça, teröristçe bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu darbe girişiminin hedefi Türkiye’ydi, ülkenin birliği, beraberliğiydi. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada bir güç olmasından bir küresel aktör olmasından rahatsız olanlar Türkiye’yi karıştırmak istediler. Türkiye’yi yönetilmez hale getirip, bir iç savaş çıkmasını ülkenin şehirlerini, Manisa’yı da Suriye’nin şehirleri haline getirmek istediler ama hamdolsun necip milletimizin iman dolu göğsüne çarptılar. Biz 15 Temmuz gecesi milletimizin her bir ferdi, bu ay yıldızlı bayrağımızla bu şanlı bayrağımızla meydanlara çıkıp tankların önünde gövdelerini siper ederek bu alçak girişimi durdurmuştu. Biz de 15 Temmuz’un yıldönümünde Şehzadeler Belediyesi olarak, Kent Konseyi, kadın meclisi ve gençlik meclisimizle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarımıza şanlı bayrağımızı, ay yıldızlı bayrağımızı hediye ediyoruz. Herkes evlerine assın diye. Zaten hepimizin gönlünde bayrağımız var. bu bayrak öyle bir bayrak ki tankın karşısında, makineli tüfeklerin karşısında güçlü bir şekilde dalgalandı ve alçak darbe girişiminin durdurulmasında çok etkili oldu. Ben buradan bir kez daha 249 tane 15 Temmuz şehidimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Gazilerimize saygılarımı sunuyorum, Allah’tan acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“HAİNLER HER ZAMAN NEFRETLE ANILIR”

“Bu cennet vatanda bin yıldır kanlarıyla toprakları sulayan, bu vatanı bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum diyen Başkan çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “millî iradeden yana olanlar, demokrasiden yana olanlar her zaman için rahmet ve minnetle anılıyor. Ama hainler, alçaklar her zaman için nefretle anılmaya devam edilecektir. Bu alçak kalkışmanın içerisinde yer almış Türkiye düşmanı küresel güçlerin taşeronu terör örgütlerinin, militanları, yandaşları, destekçileri bugün bu milletin her bir ferdi tarafından lanetlenmektedir ve hiçbir zaman başlarını yerden kaldırıp milletimize doğru bakamayacaktır. Biz dün olduğu gibi şanlı bayrağımız ellerimizde şehitlerimize karşı olan sevgimiz, gönüllerimizde yine meydanlardayız. Çünkü biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz ve 15 Temmuz gecesi nasıl siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak hepimiz tek yumruk tek vücut olduysak bundan sonra da gelebilecek saldırılara karşı da tek vücut olacağımızdan kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın.” dedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yapılan Bayrak dağıtımına Başkan Çelik’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seher Taydaş ve Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Gülgül katıldı.