Başkan Çelik: Bayramlar Allah’ın rızasını kazanmak için bir fırsat zamanıdır

Bayramların birlik ve beraberliği büyütmek için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Çelik “Bu Ramazan Bayramında barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği büyütelim” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Şehzadeler Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca tüm gönüllere dokunmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik “Rahmet ikliminin son halkası Ramazan-ı Şerifi uğurluyoruz. Bizi istikbale taşıyan; sevincimizin, kardeşliğimizin, Müslümanlığımızın tarih sahnesi bir bayrama daha erişmiş bulunuyoruz. Bayrama huzur ve güven içinde ulaşan herkes, Rabbin yüce katında bayramı hak ettiği halde çeşitli sebeplerle bayramı bayram gibi yaşayamayacak olanların, bizden bayram sevinci beklediğini unutmayalım. Kalbimizdeki sevinci, hayatımızdaki huzuru onlara da taşıyalım. Mahzun gönüllere sevinç ve mutluluk tattıralım. Barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği büyütelim. Eşlerimize, çocuklarımıza, anne- babamıza, hısım ve akrabalarımıza, komşularımıza bayramlık haklarını eksiksiz verelim. Gönül kapılarımızı biçarelere, mültecilere, yetimlere, yaşlılara, kimsesizlere, şehitlerimizin emanetlerine açalım. Trafik kurallarını çiğneyerek bayramı ve hayatı kendimize, sevdiklerimize ve başkalarına zindan etmeyelim. Bayram tatil değildir; sevgiyi, dostluğu ifşa etmek, gönülleri ihya etmek ve Allah’ın rızasını almak için bir fırsat zamanıdır. Evveli gitti, sonrasına erişemeyebiliriz, an bu an iyi değerlendirmeliyiz. Bayramın sevinç ve coşkusunu tam anlamıyla idrak edebilmek, bayrama barış, huzur ve kardeşlik ikliminde büyük bir aile olarak girebilmek için Şehzadeler Belediyesi olarak Ramazan boyunca tüm gönüllere dokunmaya çalıştık. Fakir, zengin herkesi iftardaki gönül sofralarında buluşturduk. Hayırseverlerin ikramlarını muhtaçlara ulaştırdık, veren elle alan eli gizlice buluşturduk. Şehzadelerin her yerinde Ramazan kültürünü yaşatmaya ve yaymaya, Milli Birliğe katkı sunmaya çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili hemşerilerimin, aziz milletimin ve İslam âleminin Ramazan bayramını en içten duygularla kutlarım. Bayramın tüm gönüllere, ocaklara, ülkemize, İslam âlemine ve insanlığa huzur, saadet, selamet ve barış getirmesini yüce Allah’tan dilerim” dedi.