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Başkan canlı yayında depreme yakalandı

Kahramanmaraş'ta Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, bir internet sitesine canlı yayında röportaj verirken deprem oldu. İşte o anlar...

28 Aralık 2017 Perşembe 22:13
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 22:13
  1. Kahramanmaraş
  2. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ
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