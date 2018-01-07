Başkan Can, Asım Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bayrak törenine katıldı

Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkanı Hasan Can, “Çocuklarımız hangi okulda okursa okusun, sadece bilgi öğrenmek için değil, bu milleti millet yapan değerleri; bayrak, vatan ve ezanı da bilmeli ve öğrenmelidir. Bugün de sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Rabim yar ve yardımcınız olsun”

Başkan Can, “Her Pazartesi ve Cuma günleri farklı okullarda bayrak törenlerinde öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öte yandan, cami cemaatlerimizle de bir araya gelerek, onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ögrenciler artık açılan birçok İmam Hatip Okulu ve diğer okullarda dini eğitimlerini daha detaylı öğrenme hakkına sahip oldu. 5 yıl önce ilçemizde bir tane imam hatip okulu varken, şimdilerde bu sayı 18 oldu" diye ifade etti

Okul Müdürü Necmeddin Çetintaş, “Hasan Başkanımıza her zaman ne sıkıntımız olsa yanımızda olduğu için, ilçede bulunan okullara yaptığı katkı, destek ve tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyerek, kendisine plaket takdim etti.



Bayrak Törenine Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, Asım Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Necmeddin Çetintaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenden önce Başkan Hasan Can; Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan ve Kazım Karabekir Mahalle Başkanı İsmail Ak, okul müdürü Necmeddin Çetintaş'ı makamında ziyaret etti.