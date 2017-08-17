Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Cabbar’dan kurban bağışı

2017 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanını yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında kurban standı açıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:34
Başkan Cabbar’dan kurban bağışı

Standı ziyaret edere vekâletle kurban standına bağışta bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Maddi durumu elveren hemşerilerimi bu hayır kervanına katılmalarını diliyorum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız hayırlarımızı kabul buyursun” dedi.

Başkan Cabbar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülen 217 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim programına iştirak eden bağışçılarımız adına Türkiye Diyanet Vakfı Develi Şubesi aracılığı ile ilçemizde; ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 49 hisse, sığınmacı ailelere dağıtılmak üzere 35 hisse, yatılı Kur’an Kursuna verilmek üzere 56 hisse olmak üzere toplam 140 hisse kurban kestirilecektir. Kurban bedelleri yurtiçi 850 TL, yurtdışı: 600 TL olarak İlçe Müftülüğünde ve Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta kabul edilmektedir.”

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:34
  1. Türkiye
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Diyanet İşleri
  4. Kurban Bayramı
  5. Develi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    1. Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    2. Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet..
    3. Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit..
    4. “AFAD’la birlikte gönüllülerin..
    5. Midyat’ta Kur’an kursları kapanış..
    6. İki çocuk annesi kadından dört gündür..
    7. 12 yaşındaki çocuk bulduğu el..
    8. Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu
    9. Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor
    10. Kaymakam köylü pazarını denetledi
    11. Selka Eskişehir Hentbol Spor..
    12. Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
    13. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden..
    14. Çocuklara animasyon film izletildi
    15. Gökçeören Mahallesine yapılacak 9..
    16. BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin..
    17. Sudan’da e-tarıma geçilecek
    18. 2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
    19. Kadının bıçakladığı adam hastaneye..
    20. Güngör: Korku ve paniğe kapılmayın
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor