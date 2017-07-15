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Başkan Büyükkılıç Küçük Millet Meclisinin konuğu oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Küçük Millet Meclisi tarafından her ay düzenlenen toplantıların bu ay ki konuğu oldu. Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin geçmişten günümüze varana kadar yaşadığı darbeler ve özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında görüş ve düşüncelerini meclis üyeleri ile paylaştı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:16
Başkan Büyükkılıç Küçük Millet Meclisinin konuğu oldu

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda Kayseri Küçük Millet Meclisi İl Temsilcisi Adnan Evsen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Büyükkılıç, “Böylesine anlamlı bir günde beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. kendi açımdan baktığımda yaşam sürecini incelediğimde ömrüm hep olağanüstü dönemlerle geçti. Maalesef olumsuz tabloları hep yaşadık.Çocukluğumuzda gençliğimizde, doktor olarak görev yaptığım dönemde ve hatta TBMM’de bulunduğum sürelerde hep olağanüstü dönemlerin yaşayanı olduk” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Küçük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi;

“ Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecekte. Çünkü bulunduğumuz coğrafya önemlive riskli bir coğrafya. Hakk’ın sesi ,sözcüsü, temsilcisi olmaya gayret ettiğinizde hep karşınıza çıkanlar olacak, sizi susturmak isteyen yıldırmak yada sizin yaklaşımlarını içine sindiremeyenler hep olacak.Bizim başka gidecek vatanımız yok.Vatan sevgisi imandandır.Bu güzel sözün gereği vatanımızı sevmezsek sizlerde,bizlerde buralarda olamazdık.Çok dikkatli uyanık olmamız lazım. Her dönemde sıkıntılar olmuş, her dönemde problemler yaşamışız. Sonuçta biz vatanına, devletine,milletine,bayrağına bağlı olarla hata yapanların değil, bu sevdanın yanında yer alanların yanında yer almak durumundayız.Türkiye koalisyonlardan çok çekti.Koalisyonlar döneminin ardından bu milletin sevdalısı , sesi olduğuna inandığımız bir yiğit çıktı.Ardından bu siyasi oluşum bu ülke insanının, mazlumlarının sesi oldu.Sadece Türkiye’nin değil Türkiye’nin adeta etrafında bizlerden ümit besleyen tek ümit olarak gördükleri ülkenin lideri olarak şuanda ki Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Bunu ülkemize düşmanlık besleyenler içlerine sindiremediler. Çünkü dünya 5’den büyüktür dedi. Ne yaptılar, dini duygularımızı, merhametimizi, inancımızı hayırseverliğimizi, okullarımızı, gençlerimizi kullanarak kendilerini kamufle ederek15temmuz’dakalkıştıkları hain darbe girişimi ile bu ülkenin insanına ihanet ettiler, bizden gözükerek bizleri vurdular. O gece 250 kardeşimizi şehit,2000 üzerinde kardeşimizi de gazi oldu.Senin terör örgütün iyi benim ki kötü diye bir şey olmaz. Terör her yerde terördür. Dini, dili, ırkı olmaz. Bizler devlet ve millet olarak terör örgütlerine karşı bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu ülke, bu devlet hepimizin. Bu cennet vatan bizim olmazsa olmazımız. İnşallah bu gecede Cumhurbaşkanımızın Başkomutanımızın talimatları ile Cumhuriyet Meydanında milletimizle birlikte nöbetimizin başında olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız tüm düşmanlarımıza karşı hep birlikte Türkiye olacağız.”dedi.

Başkan Büyükkılıç, Küçük Millet Meclisi İl Temsilcisi Adnan Evsen ve tüm üyelere bu anlamlı programın hazırlanmasında ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:16
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Kayseri
  5. Tayyip Erdoğan
  6. TBMM
  7. BM
  8. Recep Tayyip
  9. Mem
  10. Kocasinan
  11. Melikgazi
  12. Memduh Büyükkılıç
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