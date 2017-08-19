Başkan Bozkurt Aşağıkuzfındık mahallesinde

Ziyarette mahalle sakinleri ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Bozkurt, Aşağıkuzfındık mahallesine yapılan çalışmaları anlatarak sakinlerinin taleplerini dinledi. Aşağıkuzfındık mahallesi sakinlerinin yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ziyarete Başkan Bozkurt, “Kurban Bayramı öncesi temizlik seferberliği başlattık. Evlerde bayram temizliği başlamadan biz ekiplerimiz ile mahallelerimizdeki genel temizliği tamamlamak üzereyiz. Bayram öncesi ilçemize bağlı bütün mahallelerimizi pırıl pırıl yapacağız” dedi.