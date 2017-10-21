Başkan Bolat: 'Amacımız Türkiye'yi eğitim üssü yapmak'

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) iş birliği ile düzenlenen ve 2 gün sürecek "3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu" Konya'da başladı.

Dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye uluslararası öğrenci geldiğini belirten Mehmet Ali Bolat "Öğrencilerin bir kısmı Türkiye'de daha iyi eğitim alırım diye geliyor. Kimisi Avrupa'ya göre daha ekonomik bir ülkeyiz diye tercih ediyor. Müslüman bir ülke diye gelen de oluyor. Yani öğrenciler farklı farklı beklentilerle ülkemizi tercih ediyor." dedi.

Türkiye'nin her öğrencinin beklentisini karşılayacak büyüklük ve potansiyelde olduğunu aktaran Bolat,"Türkiye'nin tarihinden aldığı büyük bir gücü var. Anadolu coğrafyası misafirperver bir yer. Üniversitelerimiz özellikle son dönemde sayı ve nitelik bakımından ciddi yol aldı. Uluslararası öğrencilere de önem vermeye başladı ancak bu konuda belli sıkıntılar mevcut. Yurt dışından gelen burslu öğrencilerin Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi belli muhatapları var ancak bu sayı 20 bini bile bulmuyor. Geri kalan ve binbir güçlükle Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin ise resmiyette hala bir muhatabı olmadığını görüyoruz. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak bu boşluğu kapatmaya çalışıyoruz ancak bununla ilgili resmi bir kurum olması gerekiyor."

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker "Öğrencilerin üçte biri de yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Bu yüzden bu başarıda emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasilerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum çünkü bu iş bir kişinin hedefi değil, bir ümmetin hedefidir. Tüm kardeşlerimizin eşit eğitim alma hakkının engellendiği bir süreçten çıkarak tüm mazlum coğrafyaya eğitim hakkı sunmak için gösterilen bir gayretin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.