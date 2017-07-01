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Başkan Bilaloğlu: 20 bin ton vişne bekliyoruz

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bu yıl ki hasatta yaklaşık 20 bin ton vişne toplanmasının beklendiği bildirildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:40
Başkan Bilaloğlu: 20 bin ton vişne bekliyoruz

Egenin en çok vişne üretilen ilçesi olan Şaphane’de bu yıl verimin yüksek olduğu ve fiyatların uygun olması durumunda üreticinin yüzünün güleceği açıklandı.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ’’Şaphane ilçemiz bu yılvişne hasatından çok umutlu. Vişne ambarı olan Şaphane ilçemizi bu yıl hem rekolte hem de fiyat bakımından çok olumlu bir sezon beklemektedir. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan hasatta20 bin ton civarında ürün beklemektedir. Bu rakam Şaphane ekonomimiz açısından oldukça faydalıdır. Beklentimiz ürünümüzün değerinde alınmasıdır.Alıcılarımızı ilçemizebekliyoruz. İnşallah üreticilerimizin yüzü gülecektir. Ürünümüz bol, kazancımız bereketli olsun’’ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:40
  1. Ege
  2. Kütahya
  3. Şaphane
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