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Başkan Baran Kapalı pazar yerini inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke Kalıcı Konutları’nda yapılan kapalı pazar alanını inceledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
Başkan Baran Kapalı pazar yerini inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi’nde yapılan Kapalı Pazar Alanı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte yapılan çalışmayı inceleyen Başkan Baran, bölge için yapılacak bir yatırımı daha müjdeledi.

Bir projenin daha müjdesini veren Başkan Baran, “Mevcut kalıcı iş merkezini de kamulaştırarak okula dönüştürmek adına adım atacağız” dedi. 750 metrekare kapalı alanı olan pazarın bölge için önemli olduğuna değinen Başkan Baran, “Sadece pazar alanı olarak değil, çok amaçlı kullanılabilecek bir şekilde planladık. Proje, 17 Ağustos Mahallemize de büyük katkı sağlayacaktır. Mahallemizdeki gelişmeyi bu şekilde başlatmış oluyoruz. İlçemize ve 17 Ağustos Mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Baran kalıcı konutlar içerisindeki iş merkezinin de kamulaştırılacağını belirterek, “17 Ağustos Mahallesi, mükemmel bir manzara ve doğasıyla ilçemizin müstesna mahallelerinden biridir. Burada kalkınma hızını arttırıyoruz. Kalıcı iş merkezini kamulaştırılarak okula dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
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