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Başkan Baran, genç sporculara futbol topu dağıttı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde spor akademilerinde eğitim gören öğrencilere futbol topu dağıttı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:12
Başkan Baran, genç sporculara futbol topu dağıttı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde spor akademilerinde eğitim gören öğrencilere futbol topu hediye etti. Yukarı Hereke’deki futbol sahasında gerçekleştirilen törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Spor Koordinatörü Metin Özkan, muhtarlar, STK temsilcileri ve spor akademileri eğitmenleri ile öğrencileri katıldı.

Tören öncesi çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan İsmail Baran, “Sporun Başkenti Körfez diyerek çıktığımız yolda doğru adımlarla ilerliyoruz. Yaptığımız tüm yatırımlar Körfez’in geleceği için. Amacımız siz gençlerin geleceğe daha güzel hazırlanmasını sağlamak ve daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Faruk Denli, konuşmaların ardından öğrencilere hediye ettikleri topları dağıttı. Dağıtım sonrasında Başkan İsmail Baran da topun arkasına geçti ve penaltı atışı gerçekleştirdi. Alanda öğrenciler toplarını aldıktan sonra antrenmana başlarken, velileri de Başkan İsmail Baran’a jestinden dolayı teşekkür etti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:12
  1. Hereke
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