Başkan Bakıcı ve Milletvekili Eldemir’den DSİ Bölge Müdürü Gül’e ziyaret

Geçtiğimiz günlerde DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkan Yardımcılığı görevinden Eskişehir DSİ 3.Bölge Müdürlüğü görevine atanan Murat Gül’e nezaket ziyaretinde bulunan Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı, Gül’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar dilediler. Bozüyük’teki kanal çalışmaları ve su kaynaklarındaki problemler konusunda istişarelerde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı ziyaretin anısına Bölge Müdürü Gül’e plaket takdim etti.