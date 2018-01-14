Başkan Aydın'dan Kış Gençlik Kampına ziyaret

5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg'un düzenlemiş olduğu Kış Gençlik Kampı, Kastamonu'nun Yolkonak Beldesinde devam ediyor.

Kampın 3. gününde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kampı ziyaret etti.

Kamptaki öğrenciler ile sohbet eden ve etkinlikleri gözlemleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kamptan memnun olduğunu belirtti.

"GENÇLERİMİZE YÖNELİK ETKİNLİKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

“Gençlerimize yönelik etkinliklerimiz artarak devam edecek” diyen Başkan Remzi Aydın, gençlerin etkinliklerden memnun olmasının kendisini de mutlu ettiğini belirtti.

Kamptaki öğrenciler ile birlikte golf oynayan Başkan Remzi Aydın, daha sonrasında ormanda kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Paintball oynayan gençler ile bir süre sohbet eden Başkan Aydın, paintball silahı ile birkaç atış gerçekleştirdi.

Kapalı alanda masa tenisi oynayan gençler ile de bir süre masa tenisi oynayan Başkan Remzi Aydın, daha sonrasında tesisi gezdi.

Kastamonu'nun Yolkonak beldesinde süren Simurg Kış Gençlik Kampı, 15 Ocak Pazartesi günü son bulacak.