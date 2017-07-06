Başkan Atıcı’dan Par’a destek

MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argun Atıcı düzenlediği basın toplantısında 27 Haziran 2014 yılında teslim aldıkları üç hilalli MHP bayrağını ve sorumluluklarını hiç bir leke getirmeden özverili çalışmalarıyla ve gayretleriyle bu güne taşıdıklarını ifade ederek “İl yönetim kurulu üyelerime verdikleri hizmetlerden dolayı sahısları adına ve ailelerinin fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim. 3 senelik yönetim sürecinde birinci önceliğimizin birlik ve beraberlik içinde ve saygı ile akıl çerçevesinde hareket ederek Türk töresine uygun, İslam ahlak fazileti ile MHP’nin bir emanet olduğu sorumluluğuyla, Edebali’nin Osman Beye yaptığı öğütler ışığında, lider, doktrin, teşkilatın emri çerçevesinde önce ülkem, partim ve ben anlayışı ile, şehid ve gazilerimizin bize verdiği sorumluluk ile çalışılmıştır. Tüzük dışında hareket eden ve ikiyüzlü tutumlarıyla töremize uymayan davranışlar sergileyen ilçe yönetimlerini görevden alarak yerlerine parti tüzüğüne uyan yeni yönetimlerle ilçe kongreleri tamamlanmış il kongresine gelinmiştir” dedi.

Ülkücüyüm diyen ve iddiasında bulunanların iki yüzlü olamayacağına dikkat çeken Atıcı “Bulunduğu kurumu yıpratmaz, liderine hakaret etmez, başka parti dillendirmez. Ülkücü kardeşliğine zeval getirmez, farklı düşünceleri olsa dahi MHP’nin kurumsal kimliği içerisinde muhalefetini yapar. Ülkücü ahde vefayı bilir ve menfaatleri için davasını satmaz bu değerleri korur. Ülkücü birilerinin direktifi ile hareket etmez, uyanıktır ve gündemi takip eder, yabancı ajanların yönlendirmelerini fark eder ve gerekli tedbirlerini bir ve beraber durarak alır. Başbuğun ülkücü harekete emanet ettiği MHP ve Ülkü Ocakları’na sahip çıkar, velhasıl ülkücü adam gibi adamdır" şeklinde konuştu.

9 Temmuz 2017 Pazar günü yapılacak olan olağan il başkanlığı kongresinde aday olmayacağını açıklayan Başkan Atıcı “Benim başkanlığım sırasında başkan yardımcım ve vekilim olan sayın Suat Par beyi desteklemekteyim. Kendisine ve yeni yönetime çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim Son olarak 2019 seçim çalışmaları yapacak olan il ve ilçe yönetimleriyle beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.