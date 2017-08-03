Başkan Asya’dan esnaf ziyareti

Altyapı kazı ve döşeme çalışmalarının yoğunlukta yapıldığı İstasyon Caddesi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, o güzergâhtaki esnafı da ziyaret etti. Başkan Asya, Muş için önemli bir proje olan altyapı projesinin sıkıntılarına katlandıkları için esnafa teşekkür etti.

Hemen hemen her gün çalışma alanlarına giden Başkan Asya, yapılanları yerinde incelerken, projenin gidişatı ile ilgili yetkililerden bilgi alıyor. Son olarak İstasyon Caddesi’ndeki ara bağlantı çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, esnafı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Yol güzergahındaki işletmeleri tek tek ziyaret eden Başkan Asya, duyarlılıkları için teşekkür ederek destek istedi.

İstasyon Caddesi üzerinde vatandaşların yoğunlukta olduğu çay bahçelerine de giden Başkan Asya, altyapı projesi ile ilgili bilgi verdi. Şehrin 14 bölgesinde çalışma yapıldığını belirten Başkan Asya, yaklaşık bir aydır İstasyon Caddesi’nde de kazı ve döşeme yapıldığını ifade etti. Caddenin sağ şeridindeki döşeme çalışmasının bitme aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Asya, bu süreçte ortaya çıkan aksiliklerden vatandaşların etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kazı çalışmalarından dolayı ister istemez yolların tahrip olacağını ve buna bağlı olarak toz dumanın artacağını belirten Başkan Asya, itfaiye ekiplerinin 7/24 esasına göre sulama yaptığına dikkat çekti. Başkan Asya, “Muş’umuzun geleceği için çok önemli olan bir projeyi başlattık. Şehrimizin en büyük sorununa köklü çözüm üretiyoruz. Bu sıkıntılı ve zor işe el atarken önce Allah’a, sonra halkımıza güvendik. Tabi bu süreçte ister istemez bazı zorluklarla karşılaşacağımızı beyan ettik. Vatandaşlarımızın da desteği ile bu önemli hizmeti başarıya ulaştıracağız. Yaklaşık bir aydır en işlek caddelerimizden biri olan İstasyon Caddesi’nde kazı ve döşeme yapılıyor. Esnaf kardeşlerimiz bu çalışmalardan illaki etkileniyorlar. Ancak bu çalışmaların tamamlanması ile yıllarca sorunsuz bir hayat süreceğimizi unutmayalım. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve Zabıta Müdürlüğümüz bünyesindeki ekipler, trafiği kontrol etme noktasında sürekli sahadalar. Aynı şekilde itfaiye ekiplerimiz kazı çalışmalarından dolayı ortaya çıkan tozu engellemek için sürekli sulama yapıyor. Bunlara rağmen yine aksiliklerle karşılaşabiliyoruz. İnşallah çalışmalarımızı hızlandırarak bu süreci atlatacağız. İstasyon Caddesi’nin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hat döşemelerinin yanı sıra parsel bağlantılarının yapılacağı alanlar da kazılıyor. Sağ şeritteki kazı ve döşeme çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde bu şeride geçici asfalt çalışması yaparak vatandaşlarımızın yaşayabileceği aksilikleri tamamen ortadan kaldıracağız. Söz konusu caddedeki çalışmalar tamamlandıktan sonra yolun tamamına uygulayacağımız üst yapı projemizi başlatarak şehrimizin çehresini değiştireceğiz. Dolayısıyla bu önemli hizmeti sunarken halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Allah’ın izniyle halkımızla el ele vererek altyapı projesini sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.