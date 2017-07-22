Başkan Asya, MEDAV toplantısında konuştu

Belediye Başkanı Feyat Asya, MEDAV istişare toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, bir dönemin eğitim yuvaları olan medreselerin ve medrese alimlerinin önemine dikkat çekti. Başkan Asya, "Rektör hocamızın da konuşmasında değindiği gibi bu memleket; var oluşunu, ayakta duruşunu kesinlikle medreselere borçludur. Bugün çocuklarımızın ve gençlerimizin ciddi anlamda ideolojik saplantı içinde olduğunu gözlemliyoruz. Çocukluğumda yolumun kesiştiği medreselerden aldığım edep ve terbiyelerin hayatımdaki etkisi büyüktür. Rahmetlik annemin telkini ile tanıştığım medreselerde her ne kadar çok ileri düzeyde ilim tahsil etmesek de oradan aldığım ahlak, hocaların tecrübeleri hayatımızı şekillendirdi" dedi.

"Bu memlekette özellikle varoluş sebebimiz medreselerimizdir" diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu medreselerimizin belki kısa bir dönemde olsa tahrif edilmiş olmasını göz önünde bulundurduğumuzda, MEDAV’ın bu anlamdaki eksik aksaklıkları telafi etmek üzere kurulması bizleri ziyadesi ile sevindirmiştir. İlahiyat fakülteleri ile medreseler arasındaki farkı, medreselerin sadece nah-u ve sarf-u ilgilenen bir kesim olarak lanse edilmesi, ilahiyat fakültelerinin de reformiz olarak aralarında uçurum açıldığı bir dönemde MEDAV’ın bu uçurumu kapatmak üzere ilahiyatların da medreselerin de dinin doğru kaynaktan, Kur’an’dan ve hadisten temin etmesi gerektiğini kabullendirdi ve bu anlamda çalışmalarını yapıyor. On beşincisini de ilimizde icra ettiğiniz bu toplantınızın özelde ilimize ve bölgemize genelde ülkemize ve ülkemizin bütün insanlarının hayrına vesile olması dileğiyle tekrardan uzaktan yakından gelen misafirlerimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının ardından MEDAV yöneticilerine hediye takdiminde bulundu.