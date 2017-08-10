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Başkan Arslan’dan Atilla Paşa’ya ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş’i ziyaret etti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
Başkan Arslan’dan Atilla Paşa’ya ziyaret

Ateş’i 17-20 Ağustos tarihlerinde 31.’sini düzenleyecekleri Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ne davet eden Başkan Arslan, Ateş Paşa’ya gerek Taşköprü’ye gerekse görevi süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ateş Paşa ise, Belediye Başkanı Arslan’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılı hizmetlerinden dolayı kutladı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
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