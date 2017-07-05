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Başkan Altepe’den Şahin’e tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) başkanlığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Şahin’i makamında ağırladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
Başkan Altepe’den Şahin’e tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi’nin yayınladığı kararname ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı olan Abdülkadir Şahin’le birlikte artık davaların eskisinden daha kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti. BAM Başkanı Şahin’e Bursa’ya başsavcı olarak verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür eden, başkanlık görevi nedeniyle de tebriklerini ileten Altepe, “Bugüne kadar Bursa’da, adalet sistemi açısından hizmetlerin en iyisi verilmeye çalışıldı. İnşallah şimdiden sonra da bölge istinaf mahkemeleri olarak adalet aksamadan, eskisinden daha hızlı şekilde tecelli edecek. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak adalet için üzerimize düşen konularda elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Şimdiden sonra Bursa ve bağlı 6 ili ilgilendiren yeni göreviniz hayırlı olsun” dedi.

BAM’ın çiçeği burnunda başkanı Abdülkadir Şahin ise, bugüne kadar adalet camiası için sağladığı destekler nedeniyle Altepe’ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin BAM ve yeni adliye sarayı için 128 dönümlük kendisine ait araziyi hibe ettiğini, bunu kolay kolay kimsenin yapamayacağını vurgulayan Şahin, “Yeni binamız bitene kadar geçici hizmet vereceğimiz alanlar konusunda da bizlere destek oldunuz. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayrıca Şahin, BAM olarak yine hizmetleri Bursa’dan sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
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