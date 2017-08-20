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Başkan Altay’dan Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’ da temeli atılan tesisler için Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

20 Ağustos 2017 Pazar 15:58
Başkan Altay’dan Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür

Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Lojistik Merkezi’nin Selçuklu’ya değer katacağını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımları ile Selçuklu’da toplam değeri 206 Milyon TL olacak iki tesisin temeli atıldı. Yapımı tamamlandığında Konya ve Selçuklu’ yu ulaşımın kalbi ve önemli bir lojistik merkezi haline getirecek tesisler, 2023 hedefleri doğrultusundaki Güçlü Türkiye için şehrimizin önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gösteriyor. Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ve Konya Lojistik Merkezi şehrimize sosyal ve ekonomik alanda çok büyük katkılar sağlayacak. Konyamıza ve Selçuklumuza tarihi bir gün yaşatan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve temel atma törenine katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun’a, Konya Milletvekillerimize ve hükümetimize hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca hem Konya özelinde hem ülke çapında gerçekleştirdiği kalkınma hamleleri ile ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Temeli atılan bu iki tesis Selçuklu’ muza ve Konya’mıza değer katacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 15:58
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