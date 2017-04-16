Başkan Altay, oyunu kullandı

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyunu ailesi ile birlikte gittiği Alparslan Ortaokulu’nda 2309 nolu sandıkta kullandı.

Türkiye’nin çok önemli bir gün yaşadığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Referandumda biz de oyumuzu kullandık. Milletvekillerimiz mecliste çok yoğun bir çalışma yaparak sandığı milletin önüne getirdiler. Biz de 40 gündür yoğun bir şekilde referandumla ilgili süreci takip ediyoruz. Bugün de oyumuzu kullanarak bu süreci tamamlamış olduk. Ne zaman millete gitsek millet her zaman gereğini yaptı. Bu referandum sonucundan da milletimiz için en iyi neticenin çıkacağına inancımız tamdır. Referandum oylaması sonucunda milletimizin ve ülkemizin kazanmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, daha sonra sandık kurulu görevlilerine ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.