Başkan Alıcık’tan ulaşım desteği

İstanbul’da gerçekleşen Dünya Kudüs günü yürüyüşüne Nazilli Belediyesinin tahsil ettiği araçla giden Saadet Partisi İlçe Başkanı Musa Muca ve üyeleri Vahap Kırca, Mustafa Güyüm, İbrahim Arıcı, Mehmet Hançer ve Ramazan Gresin katılmalarına destek olan Haluk Alıcık’a programından sonra makamında ziyaretine geldiler. Ziyaretlerinde Kudüs için yürüyüş etkinliğinde verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini her zaman belediyeyi yanlarında hissettiklerini ifade ettiler. Başkan Alıcık saadet ilçe Başkanı Musa Muca’yı ve yönetim kurulu Vahap Kırca, Mustafa Güyüm, İbrahim Arıcı, Mehmet Hançer, Ramazan Gresin yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnunluk duygunu söyledi ‘’ Nazilli belediyesi olarak ulaşım desteğimizi her zaman elimizdeki fırsatlar ölçüsünde kültürel etkinliklere, gezilere, spor müsabakalarına, inceleme gezilerine, okul için yapılan etkinliklere ulaşım desteği vererek üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.